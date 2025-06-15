أمن الجيزة يكشف لغز بيع أدوية مستشفى الهرم أون لاين

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن سرقة صيدلي لأدوية من داخل صيديلة مستشفى الهرم وبيعها "اون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجني أرباح منها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة بورود بلاغ حول سرقة أدوية من داخل صيدلية مستشفى الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لفحص الواقعة وبيان ملابساتها.

أسفرت التحريات أن مرتكب الجريمة صيدلي يعمل داخل صيدلية المستشفى، استغل عمله داخل صيديلة المستشفى للاستيلاء على الأدوية وبيعها عبر فيسبوك لجني أرباح طائلة منها.

و ألقت مباحث الجيزة القبض على الصيدلي المتهم بارتكاب الواقعة وترحيله إلى قسم شرطة الطالبية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.