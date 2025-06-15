مدمن ينهي حياته قفزا من الطابق الثالث في المرج

أنهى شاب حياته في منطقة المرج بعد أن قفز من الطابق الثالث بأحد العقارات جراء تعاطيه المواد المخدرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل أسفل عقار في المرج وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه جثة هامدة جراء سقوطه من الطابق الثالث.

وتبين من التحريات أن المتوفي قفز من الطابق الثالث جراء تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.