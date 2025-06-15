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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شرطة نسائية واستجابة فورية..الداخلية: إجراءات متكاملة لتأمين لجان الثانوية

تأمين امتحانات الثانوية العامة
تأمين امتحانات الثانوية العامة
مصطفى الرماح

أكدت وزارة الداخلية  تكثيف خدماتها لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

المحاور الرئيسية لخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة:

- تكثيف خدمات أمنية تضم عناصر من الشرطة النسائية بمحيط لجان الامتحانات والطرق المؤدية إليها، لضمان انتظام الحالة الأمنية ومنع أية محاولات للتكدس أو الإخلال بالنظام العام.

- الدفع بوحدات النجدة كأحد المحاور الأساسية فى خطة التأمين، حيث تمركزت فى نقاط استراتيجية بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة، مستعدة للاستجابة الفورية لأية بلاغات أو مواقف طارئة، كما تم دعم وحدات النجدة بعناصر شرطية مُدربة ومركبات حديثة مُزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يُمكنها من سرعة التحرك والوصول إلى مواقع البلاغات فى وقت قياسى.

وتُسهم النجدة بدور محورى فى تحقيق التغطية الأمنية الفعّالة، من خلال متابعة الحالة الأمنية ميدانياً، والتعامل السريع مع أى طارئ قد يؤثر على سير الإمتحانات، وذلك بجانب قوات التدخل السريع المزودة بعناصر الشرطة النسائية لضمان أعلى درجات الجاهزية والانضباط.

- تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات من خلال تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة لخطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان بأعلى درجات الأمان والانضباط. 

- تعزيز التواجد المرورى من خلال نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة وتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى مقار اللجان دون أية معوقات.

- رفع درجة الاستعداد بجميع المواقع الشرطية مع تفعيل غرف العمليات وربطها ميدانياً بغرف المتابعة المركزية لمراقبة الموقف الأمنى والتعامل الفورى مع أية مستجدات. 

- المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات، للاطلاع على جاهزية القوات والتأكيد على تقديم الدعم اللازم للطلاب وأعضاء اللجان.

ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتى ترتكز بأحد أهم محاورها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإتاحة فرص استكمال التعليم لنزلاء مراكز الإصلاح والـتأهيل، فقد تم عقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مُجهزة بجميع الاحتياجات اللوجيستية لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، وذلك تنفيذاً للسياسة التى تنتهجها الوزارة فى التعامل مع النزلاء لإعادة تأهيلهم تمهيداً لانخراطهم بالمجتمع عقب انقضاء فترة عقوبتهم.

وأعرب أولياء أمور الطلبة والطالبات عن شكرهم وامتنانهم لأجهزة وزارة الداخلية التى وفرت حالة الأمن بمحيط المدارس وكذا السيولة المرورية للطرق المؤدية لها، والتى ساهمت فى توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائهم الامتحانات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها فى حالة استنفار كامل خلال فترة الامتحانات، وتُشدّد على التزام جميع العناصر الشرطية بأداء مهامهم وفقًا لأعلى معايير الانضباط والاحترافية حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال فترة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وزارة الداخلية إمتحانات الثانوية العامة تأمين امتحانات الثانوية الحالة الأمنية خطة التأمين

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