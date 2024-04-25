الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إنكسار لحده الموجة الحارة اليوم، لافتة إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض اليوم بمعدل من 5_6 درجات مئوية.

الأرصاد:.العظمى على القاهرة الكبرى 36

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 35_36 درجة مئوية، مؤكدة أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط سوف تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، مما يؤدي إلى إنكسار الموجة الحارة من مناطق شمال البلاد.

الأرصاد: هناك نشاط للرياح اليوم



وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن طقس اليوم شديد الحرارة خلال فترة النهار خاصة في فترة الظهيرة، مضيفاً ان هناك انخفاض لقيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتاخر و ساعات النهار الباكر بشكل ملحوظ.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن هناك نشاط للرياح اليوم على بعض الأماكن من محافظات شمال البلاد.