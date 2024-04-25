هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس من الأرصاد، إذ كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة ، أنه من المتوقع مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد يصاحبها نشاط للرياح التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة ، مع تراجع درجات الحرارة بنحو 6 درجات على القاهرة بعد تخطيها الـ40 أمس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الرمال المثارة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس على القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وذكرت الأرصاد - في بيان، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمل والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ولمنها لا ترقي إلى مستوى العاصفة.

كما أنه متوقع أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الإجهاد الحراري

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإجهاد الحراري مرحلة سابقة لضربة الشمس، ومن اهم أعراضه إفراط كبير للسوائل والاملاح وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا يصل إلى الاغماء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية أنه فى حالة ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة يفضل عدم التعرض للشمس، وكذلك هناك فئات يمنع خروجها من المنزل منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، لافتا إلى أنه فى حال الخروج يجب البعد عن التعرض للشمس، وفى حال حدوث أى عرض من الاعراض التوجه فورا إلى الظل وبعد الراحة شرب المياه وليس شاى أو قهوة.

وعودة إلى الأرصاد، والتي قالت إن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

العاصمة الإدارية 36 19

6 أكتوبر 35 19

بنهــــا 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 19

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 27



