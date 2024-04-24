رياح وأتربة عالقة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهارن بينما تسجل بين الـ 42 والـ 43 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.



موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا غدا يتراوح بين 5 و6 درجات مئوية، مضيفة أن الطقس سيظل شديد الحرارة خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر اليوم بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حبس الأتربة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأض، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الغربية والقاهرة.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن يوم الجمعة هو موعد انكسار الموجة الحارة، حيث ستعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وتسود أجواء ربيعية لطيفة.