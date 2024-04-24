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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. ومفاجأة سارة لجماهير الأهلي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أبو الغيط: الادعاءات الإسرائيلية بحق "الأونروا" باطلة وليس لها أى دليل
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة بالتحقيق في المزاعم الإسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".


شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.. رئيس الشعبة يوضحها
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية كانت تفوق أسعار زيادة الدولار، مشيرًا إلى أن التجار هم المسئولون عن هذه الزيادة.


تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بها
كشف الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان  تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان و وطريقة التسجيل بها.


تتجاوز الـ40 في هذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 أبريل
استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء.


أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، بعد وصول درجة الحرارة اليوم لـ 41.


مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء مازيمبي
أكد محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سارة لجماهير الأهلي، قبل لقاء مازيمبي، وقال إن الحارس محمد الشناوي واللاعب إمام عاشور وحسين الشحات شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق.


هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة وتتجاوز الـ 40 درجة، ولذلك اليوم هو ذرة الارتفاع في درجات الحرارة.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء.


أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.

 

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