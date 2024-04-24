تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بها

كشف الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان و وطريقة التسجيل بها.

التحويل يتم بالدولار

وقال “خطاب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن البوابة الإلكترونية التي تم إنشائها خلال شهر فبراير لهذا العام شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث وصل عدد الطلبات عليها لـ 4400 طلب في 36 مدينة جديدة من شركات تريد الاستثمار في الأراضي.

وأضاف الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان أن البوابة تسهل للمستثمرين معرفة الأراضي المتاحة، موضحًا أن التحويل يتم بالدولار ويدخل في البنك المركزي المصري مما يساهم في عملية التنمية.

