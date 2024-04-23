الإسكان: إقبال كبير من الشركات للتسجيل في بوابة الاستثمار الأجنبي

كشف المهندس عمرة خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن زيادة فرص الاستثمار بشكل ملحوظ.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.