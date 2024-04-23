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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية حجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة

شقة
شقة

كيفية حجز شقق الأسكان لذوي الاحتياجات الخاصة.. يبحث المواطنون عن كيفية حجز الشقق الإسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تهتم الحكومة بأصحاب الإعاقات بشكل كبير، وتسعى لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم،  لذلك وفرت حجز شقق الإسكان للمعاقين 2024 بالشروط المطلوبة.

طريقة التقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة
يتمكن الأشخاص بسهولة من حجز شقق لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإجراءات التالية:

  • الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لحجز الشقق لذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج المقدم على الموقع، والتي تتضمن الاسم الكامل، والرقم القومي، ومعلومات الاتصال.
  • إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة الإعاقة ونسخة منها.
  • اختيار الوحدة السكنية المطلوبة بمواصفاتها مثل الدور وعدد الغرف.
  • تأكيد الحجز عن طريق النقر على كلمة تأكيد الحجز.
  • استلام رسالة تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة 2024
يتم التقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة عن طريق تقديم الوثائق التالية:

 

  • سداد مقدم الحجز وتقديم الإيصال بالإضافة إلى تقديم كراسة الشروط الخاصة بالتقديم.
  • بهذه الطريقة يمكن للأفراد التقدم والحصول على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل يسر وسهولة دون مشقة.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وإذا كانت متوفرة، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • مليء جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.
     

شروط التقديم على  شقق ذوي الإعاقة
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للفرد المعاق للحصول على وحدة سكنية، ومن بين هذه الشروط:

  • يجب أن تكون الإعاقة ضمن إحدى فئات الإعاقة البصرية، أو الذهنية، أو الحركية.
  • يجب على المتقدم أن يمتلك كارت الخدمات المتكاملة.
  • يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الجنسية المصرية.
  • يجب أن لا يكون عمر المعاق الذي يقدم الطلب أقل من 21 عاماً.
     

 

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