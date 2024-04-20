أكثر من 500 ألف شقة.. الإسكان تزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

تشغل شقق الإسكان الجديدة بال العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، في الوقت الذي كشف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة سارة لملايين المصريين في كافة المحافظات.

طرح سكن لكل المصريين الجديد

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبحت مثالًا يحتذى به في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة لهم، وهو ما يتضح في رغبة الكثير من الدول الشقيقة إقليميًا ودوليًا في نقل التجربة المصرية إليهم.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 666 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 258 ألف وحدة سكنية، وجار طرح نحو 76 ألف وحدة سكنية لتنفيذ الطلبات الواردة لصندوق الاسكان الاجتماعى بالإعلان الأخير، وتم تخصيص أكثر من 578 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، إضافة إلى بيع أكثر من 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة.

وتابع: "كما أنه جاري تنفيذ 27 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور بالبرنامج 76 % و24 % من الإناث، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للعملاء 68.8 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة (بنوك وشركات تمويل عقاري)".

سكن لكل المصريين 1

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل، تخطى حاجز المليون وحدة سكنية، وهو الحلم الذي سعى له الصندوق منذ عام 2014 ونجح في تحقيقه، مشددة على أن الصندوق مستمر في طرح الوحدات السكنية هادفًا للوصول إلى المليون الثاني بإذن الله.

وأضافت، أن معدلات الإنجاز في الإعلانات المختلفة التي طرحها الصندوق جيدة جدًا، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بالطبع على استقرار الأسعار ومعدلات الأداء، إلا أن الصندوق نجح في التعامل مع هذا الأمر، وهو ما يتضح في تسليم 15 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 1" قبل الموعد المقرر، على أن يتم العمل مع باقي المستفيدين خلال شهر أبريل الجاري وفقًا للأولوية الخاصة بكل عميل وحتى تمام تسليم الوحدات بهذا الإعلان.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في طرح 16 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، بينما طرح 3 إعلانات للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لطرح إعلانين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين متوسطي الدخل، بالإضافة إلى توقيع 31 بروتوكول تعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات والنقابات المختلفة لتوفير وحدات سكنية لهم.

دعم التمويل العقاري

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل الفعال مع المواطنين، وهو ما يظهر في قنوات الاتصال الرسمية التي طرحها الصندوق بداية من الموقع الإلكتروني، وكذلك مركز خدمة المواطنين، كما أطلق الصندوق عدداً من الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك والتي تخطى عدد المعجبين بها 611 ألفا والمتابعين لها 668 ألفا، وكذا القناة الرسمية بموقع يوتيوب والتي تخطى عدد المشاهدات بها 1.2 مليون مشاهدة مع وجود 47.1 ألف مشترك بالقناة، والصفحة الرسمية بموقع X والتي بلغ عدد المشتركين بها أكثر من 7.5 ألف مشترك، وكذلك الصفحة الرسمية بموقع انستجرام والتي بلغ عدد المشتركين بها 16.4 ألف مشترك.

وذكرت مى عبدالحميد، أن الصندوق أتاح للمواطنين الاتصال به من خلال مركز اتصالات خدمة العملاء، على أرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، وبلغ عدد المكالمات الواردة له أكثر من 12.2 مليون مكالمة، وكذلك خدمة SMS، والتي بلغ عدد الرسائل المرسلة للمواطنين في العام المالي 2022-2023 من خلال هذه الخدمة إلى أكثر من 1.5 مليون رسالة، كما يمتلك الصندوق عدداً من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، إضافة إلى منظومة متكاملة للشكاوى والمقترحات، والتى استقبلت أكثر من 208 آلاف شكوى ومقترح منذ إطلاقها وحتى مارس الماضي، وبلغ متوسط نسبة الإغلاق 98%.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم إصدار بيانات صحفية دورية، وكذلك تصميم فيديوهات توضيحية، وتصوير فيديوهات على أرض الواقع، وغيرها من الأنشطة الإعلامية التي تهدف في المقام الأول إلى إبقاء المواطن على إطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالإعلانات المختلفة والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، حتى لا يصبح المواطن عرضة للشائعات والأخبار الكاذبة، كما يتم استخدام هذه الفيديوهات في المؤتمرات والمناسبات الرسمية.

وجدير بالذكر، أن حملات مستمرة من قبل صندوق الإسكان الإجتماعى وأجهزة المدن الجديدة لمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات الغلابة ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي علي عدم بيع الوحدة او تأجيرها قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلام الوحدة .

ولا تتهاون الدولة مع المخالفين والوحدات المخصصة للمستحقين فقط، ولن نسمح بالمتاجرة بتلك الوحدات او بيعها او تغيير النشاط، كما ان هناك حملات مستمرة للتأكد من أن قاطني الوحدات هم المستحقون .