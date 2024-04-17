وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد

حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.

وأكد «شكري» أن هناك مهلة شهرا لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرا إلى أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.

تخفيض 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد



قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر".

وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكداً أن هناك تخفيضا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.

طارق شكري: يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات في هذه الحالة

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.

وأضاف أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح الجديد.