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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شكري: قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات

طارق شكري
طارق شكري

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح الجديد  الاستثنائي هو أمر مهم  إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات . 


تابع  خلال   لقاء عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON": نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان  في القانن الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون  واقعي لدى تطبيقه  أن لايكون مثل السابق ". 


أكمل : " رصدنا ثلاث  عقبات رئيسية  في القانون السابق كانت حجر عثر  أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن  لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا  يجعل هناك أريحية وسهولة ". 


تابع : " ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة  والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى  أو  التوابع والتعريف دار عليه نقاش   كبير في اللجنة وكنا بنشوف  ونبحث طويلا وبحثنا  سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق  خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت  أمر واقع تحول لسكن وواقع  وبالتالي التصالح متاح ". 


لفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح  الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية  ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك  جميع المخالفات  التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة  القانون  تعتمد على تحويل المبنى المخالف  لمقنن مكسب كبير للمواطن  حيث سوف  ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة  بسبب المخالفة  بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .


أكمل : " هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."


وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند  علق قائلاً : " من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.


وشدد أنه  يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RNDmDnigvsocbi26/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية لميس الحديدي التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء المهندس طارق شكري برنامج كلمة أخيرة

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