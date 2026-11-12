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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخطر ممر ملاحي في العالم.. البحر الأسود يتجاوز "هرمز" في حوادث استهداف السفن

استهداف سفينة رومانية في البحر الأسود
استهداف سفينة رومانية في البحر الأسود
خاطر عبادة

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" البحر الأسود بأنه الممر الملاحي الأخطر في العالم الآن، وليس مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات المميتة التي عطلت طرق التجارة وشكلت اختباراً جديداً لحلف الناتو.

البحر الأسود يتجاوز هرمز في عدد القتلى

ليس مضيق هرمز أخطر مسطح مائي هذا العام. فقد أسفرت سلسلة من الهجمات في البحر الأسود عن مقتل عدد أكبر من الأشخاص مقارنةً بالهجمات التي استهدفت السفن حتى الآن في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة وزيادة الضغط على حلف الناتو.

واستهدفت القوات الروسية سفناً تجارية تحمل صادرات غذائية من أوكرانيا إلى البحر الأسود. وردّت أوكرانيا بدورها بمهاجمة السفن الروسية على الجانب الآخر من البحر باستخدام طائرات مسيّرة.

البحر الأسود أخطر ممر ملاحي في العالم

ومنذ بداية العام، تعرضت أكثر من 570 سفينة لهجمات في البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 بحاراً، مقارنةً بـ 24 حالة وفاة في منطقة مضيق هرمز، وذلك نقلاً عن بيانات نشرتها مؤخرا شركة أمبري للأمن البحري والمنظمة البحرية الدولية.

وتجاوز البحر الأسود الخليج العربي من حيث عدد الضحايا المدنيين من البحارة، ليصبح أخطر ممر مائي في العالم.

أكثر من 4 هجمات يومياً.. وروسيا مسؤولة عن 90%

ووفقاً لأمبري، تعرضت نحو 387 سفينة لهجمات بين شهري يوليو وسبتمبر، أي أكثر من خمسة أضعاف العدد المسجل في الربع السابق. وبلغ متوسط الهجمات أكثر من أربع هجمات يومياً. وشكّلت روسيا نحو 90% من الهجمات على السفن خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

وكان من بين العوامل المهمة الأخرى في تصعيد الصيف حملة أوكرانيا ضد "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط في البحر الأسود وبحر آزوف. وعلى مدار 11 أسبوعاً، أفادت القوات الأوكرانية باستهدافها أكثر من 300 سفينة روسية، على الرغم من أن وتيرة الهجمات قد تباطأت مؤخراً.

هجمات قرب مياه الناتو

وقعت أحدث الهجمات على مقربة من مياه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو):

- 15 أكتوبر: اندلع حريق في ناقلة المواد الكيميائية "واين تريدر" التي ترفع علم سان مارينو، بالقرب من سولينا في رومانيا، ما أسفر عن فقدان 7 من أفراد طاقمها. وفي اليوم السابق، اشتعلت النيران في ناقلة "يارا جيه" التي ترفع علم جزر القمر في مكان قريب، وتم إنقاذ طاقمها المكون من بحارة سوريين وهنود وإيرانيين.

- 17 أكتوبر: غرقت سفينة الشحن "خوريف" التي ترفع علم جزر القمر على بعد 13 ميلاً بحرياً من ميناء كونستانتا الروماني بعد إرسالها إشارة استغاثة. ومن بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فرداً (10 أوكرانيين و3 أذربيجانيين)، تم إنقاذ 10، وتوفي بحار واحد، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

ووصف الرئيس الروماني نيكوشور دان الضربة بأنها جزء من تصعيد روسيا للحرب، بينما وصفها رئيس الوزراء لوكا نيكوليسكو بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

انهيار حركة الشحن في أوديسا

نتيجةً للتهديدات، انخفضت أحجام الشحن انخفاضاً حاداً: ففي الشهر الماضي، لم تستقبل موانئ أوديسا الكبرى سوى أقل من 10 سفن، مقارنةً بما يقارب 400 سفينة في يوليو.

وقد وسّعت شركات التأمين نطاق تغطية مخاطر الحرب ليشمل كامل البحر الأسود تقريباً، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا. وتصل تكاليف تأمين مخاطر الحرب إلى 15% من قيمة هيكل السفينة، أي ما يقارب ضعف المعدلات في الخليج العربي.

وفي 13 أكتوبر، أثرت الهجمات أيضاً على المياه الإقليمية البلغارية، حيث أصيبت سفينتا شحن.

الناتو يعزز وجوده.. وتدخل مباشر مستبعد

استجابةً للتهديدات المتزايدة، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن نشر طائرات وطائرات مسيرة وأنظمة رادار إضافية. وتُكثّف رومانيا وبلغاريا وتركيا جهودها المشتركة في المراقبة البحرية ومكافحة الألغام.

وتُطالب أصوات في البرلمان الأوروبي بشن عملية بحرية أوروبية في البحر الأسود، على الرغم من أن التدخل المباشر للناتو لا يزال مستبعداً.

أوديسا.. شريان صادرات أوكرانيا

تُعد موانئ أوديسا الكبرى (أوديسا، تشورنومورسك، وبيفديني) البوابات التصديرية الرئيسية للبلاد، وهي قادرة على استقبال سفن ذات سعة كبيرة (كابسايز، باناماكس)، مما يقلل تكاليف الشحن عند نقل البضائع لمسافات طويلة.

وفي النصف الأول من عام 2026، استحوذت موانئ البحر الأسود على 50% من صادرات الصلب الأوكرانية، و95% من صادرات الحديد الخام، و50% من صادرات خام الحديد. وقبل الحرب، كانت حصة صادرات خام الحديد عبر موانئ البحر الأسود تصل إلى 80%.

البحر الأسود مضيق هرمز استهداف السفن أخطر ممر ملاحي

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