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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

متشطبة وتسليم فوري|شقق بنك الإسكان بالتجمع الخامس.. كل ما تريد معرفته عن الحجز والتسليم

شقق التجمع الخامس
شقق التجمع الخامس

يبحث الكثير من المواطنين حول شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس، لمعرفة الموعد التي يتم من خلاله حجز شقق التابعة للإعلان، حيث أتاحت وزارة التعمير للمواطنين حجز شقق بنك الإسكان وهي عبارة عن وحدات مشطبة بالكامل كما أن أسعارها تعتبر مدعمة من خلال الوزارة كما تطرح الوزارة كراسة الشروط التي يتم تعبئتها من خلال المواطن الراغب في التقديم على هذه الوحدات.

ويسأل الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن أسعار تلك الوحدات، التي تتراوح أسعار الوحدات السكنية من شقق الإسكان الاجتماعي للعام الحالي 2024 من 184 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه بالنسبة للوحدة.

شقق وفيلات بالتجمع الخامس

وسعر الوحدة يتم تقديره حسب مساحة الشقة وطبقاً للموقع الجغرافي لها، كما أن عملية التقديم على الوحدات السكنية يجب أن تتم بصورة إلكترونية، وعملية التقديم تتم عبر موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مع العلم أنه يمكن أن تتم عملية التقديم عن طريق مكاتب البريد المصرية.

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باقي 24 ساعة.. رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير2024.. الأسعار وشروط التقديم

شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس عبارة عن كمبوند أكاسيا في التجمع الخامس، بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب، ويضم 711 وحدة سكنية بنماذج مختلفة. تشمل هذه الوحدات أسماء مثل "السندس - العلياء - الروضة"، بمساحات تتراوح بين 156 مترا مربع و310 مترات مربعة، وتتألف جميع العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

أما كمبوند بالما فيلات الفاخرة في التجمع الخامس، يقع بالقطعة 31 في منطقة المستثمرين الشمالين أمام جامعة المستقبل في التسعين الشمالي، يتألف من 95 فيلا فاخرة بمساحات أرض تتراوح من 337 مترا مربعا إلى 729 مترا مربعا، ومساحة مباني تتراوح من 323 مترا مربعا إلى 383 مترا مربعا، وجميع الفيلات جاهزة للتسليم الفوري ونصف تشطيب.

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والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات السكنية، وذلك في إطار اهتمامها لوضع حلول جذرية لمشكلات المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية؛ وذلك إلى جانب الاهتمام بزيادة الاستثمار العقاري في مصر. 

 شروط التقديم علي شقق الإسكان

لقد تم العمل على فتح باب الحجز في شقق وحدات بنك الإسكان والتعمير منذ الأحد الموافق 28 من شهر يناير للعام الحالي، علماً بأن مدة التقديم على الوحدات تستمر حتى 29 من شهر فبراير للعام 2024 وتتم عملية الحجز والتقديم كما هو آتي: 

  • الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
  • عليك بعد ذلك تسجيل الدخول عبر الموقع.
  • اضغط على أيقونة التأكيد على عملية الحجز والتقديم.
  • اضغط على خيار الحجز الذي يظهر أمامك في الواجهة.
  • مباشرة يتم نقلك على صفحة الوحدات المتوفرة أمامك.
  • النقر على أيقونة التأكيد للحجز بمجرد الاختيار والتعرف على أي تفاصيل تتعلق بالأمر.
  • أخيراً قم بطباعة الورق المتعلق بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

وسوف نرصد لكم شروط التقديم علي شقق وزارة الإسكان، والتي جاءت كالتالي: 

فعلي المتقدم تنفيذ الشروط الخاصة بالتقديم علي شقق الإسكان حتى يتم الموافقة على النموذج الذي قدمه المستفيد، للحصول على الوحدة السكنية، ويمكنكم إتباع الشروط من خلال مايلي:

  • يجب أن يكون المستفيد من الوحدة السكنية حاصل علي الجنسية المصرية 
  • يجب لايقل عمر المستفيد بالوحدة السكنية عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام
  •   لا يمكن التسجيل على أكثر من وحدة سكنية للمستفيد الواحد
  •    لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الذي تم تحديده من قبل هيئة التعمير والإسكان.
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