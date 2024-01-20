باقي 24 ساعة.. رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير2024.. الأسعار وشروط التقديم

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث ومتابعة كل إعلان جديد للإسكان الإجتماعي، لحرصهم الشديد في الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

وأطلقت الدولة خلال هذه الأيام إعلان يعد من المشروعات الهامة المقدمة من قبل بنك الإسكان إلى متوسطي ومحدودي الدخل، لكي يتمكن المواطن من امتلاك إحدى الوحدات السكنية مقابل دفع القيمة الخاصة بها على هيئة أقساط، لذلك يلجأ الكثير من الشباب إلى تقديم طلب الحصول إلى إحدى تلك الوحدات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية ولكن هذا يكون مقابل عدد من الشروط.

وحدة سكنية كاملة التشطيب

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، ومن المقرر أن يستمر الحجز حتي غدا الموافق 21 يناير المقبل.

ويرغب معظم المواطنين في معرفة خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، وقد كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار عن استقبال 38.924 مواطنًا لحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور الجديدة ومشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، علي ان يستمر التقديم في الوحدات حتي غدا 21 يناير 2024، وأكد الوزير علي طرح 1.160 وحدة سكنية كاملة التشطيب موزعة بين مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، هذا وقد تم طرح الوحدات الجديدة بأسعار مخفضة من أجل أن يستفيد بها جميع المواطنين في البلاد في الكثير من محافظات مصر.

ويستطيع المواطن في جمهورية مصر العربية سداد قيمة شقق بنك الاسكان والتعمير من خلال دفع في بداية الأمر مبلغ 60 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى دفع نسبة 20% من إجمالي مبلغ الوحدة.

وتتوفر الشقق في مدينة أسيوط الجديدة تكون مساحة الشقق 63 مترا وهي مساحة موحدة لكل الوحدات السكنيه، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

المساحات والأسعار للإعلان الجديد

من جانبه، أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية لكافة المصريين الراغبين في التقديم على الشقق ان يستمر التقديم في الوحدات حتي يوم 21 يناير 2024.

وتتراوح مساحة شقق الاسكان ما بين 75 و90 متر مربع، وتأتي الأسعار مابين245 ألف جنيه إلى 260 ألف جنيه.

الجدير بالذكر، أن موعد طرح شقق الإسكان المتميز، تنطلق يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، عملية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتميز، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان، بمدينة العبور الجديدة، بمزايا هامة مناسبة للكثير من المواطنين. وتعتبر الشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا، وحجز الشقق من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وسوف نرصد لكم كيفية الدخول على رابط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024، من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع البنك الرسمي بشكل مباشر.

قم باختيار الوحدة السكنية التي تريد الحصول عليها والتي تظهر ضمن عدد كبير من الشقق على الصفحة الرئيسية.

يتم إدخال كافة البيانات التي يتم طلبها من قبل الموقع لتقديم الطلب والموافقة عليه.

يلزم ان يتم قراءة كافة الأحكام والشروط قبل الضغط على زر الموافقة عليها.

يتم تحميل كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم الضغط على زر الطلب.

عليك الانتظار حتى إرسال شعارًا لك بحالة الطلب الخاص بك.

كما نرصد لكم شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير، والتي جاءت كالتالي:

ويوجد عدد من الشروط المفروضة من قبل البنك لكي يتم الموافقة على طلب التقديم وبالتالي الحصول على الوحدة السكنية المرغوبة، والتي تكون كما يلي:

- يلزم أن يكو المتقدم مصري الجنسية.

- يتاوح العمر بين الـ 21 إلى الـ 50 عامًا.

- لا يتعدى الدخل الخاص به عن الـ 6 آلاف جنيه.

- لا يمتلك وحدات سكنية أخرى.

- عدم التقديم على أكثر من شكة داخل مشاريع الإسكان.

- يتم دفع جدية الحجز ويكون داخل إحدى الفروع التابعة إلى البنك.

كما نرصد الأوراق المطلوبة للحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2024، والتي جاءت كالتالي:

- يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي "البطاقة الشخصية" للمتقدمين.

- يجب إحضار صورة من قسيمة الزواج.

- يتم إحضار شهادة مفردات مرتب للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويمكنك إستخراجها من محاسب قانوني معتمد.

- يتم احضار شهادة تفيد بصافي الدخل الشهري أو السنوي وأن تحتوي الشهادة على مهنة المتقدم، وأيضاً يمكنكم الحصول عليها من قبل محاسب قانوني معتمد.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية أو المهن الحرفية.