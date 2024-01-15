بعد انتهاء فترة التحويل.. تعرف على حالة حجز شقتك في سكن لكل المصريين

انتهى، اليوم الإثنين، صندوق الإسكان الاجتماعي من تلقي طلبات التحويل في شقق سكن لكل المصريين 3، بعد أن تم فترة التحويل، وهو الإعلان الذي استهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم.

تساءل الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، بعد ما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي…

كيفية الاستعلام عن الإعلان الـ 16 لـ شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمتقدمين على الإعلان الـ 16 لوحدات الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن وحداتهم بالرقم القومي إلكترونيًا، من خلال اتباع عدة خطوات هي:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع

إدخال رقم المشروع الذي تقدمت به للحصول على وحدة سكنية

إدخال جميع بيانات المتقدم للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16، ثم النقر على زر «استعلام»، لتظهر على الفور حالة الطلب المقدم للتخصيص.

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي رقم 16، من خلال عدة أرقام ساخنة، وهي:

الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول

الاتصال بالرقم 090071117 من أي خط أرضي

يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحب الشقة إلى رقم 1124، وسيتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

أماكن طرح وحدات الإعلان الـ 16 من سكن لكل المصريين

وصل عدد المواطنين المتقدمين لطلبات حجز في الإعلان الـ 16 ضمن مشروع سكن لكل المصريين، 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنا منهم بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أكد أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له.

وجاءت خريطة أماكن الطرح..

أولا الوحدات الجاهزة للتسليم :

للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في ( الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى ( الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين) ( الفيوم - طامية ) التحويل إلى ( الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة) ( البحيرة - دمنهور) و ( مطروح - العلمين) التحويل إلى ( البحيرة - وادي النطرون)، وفي ( المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى ( المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي ( الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى ( الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق) في ( قنا - أبو تشت “القارة”) التحويل إلى ( قنا “قوص- الوقف”)

ثانيًا الوحدات تسليم خلال 36 شهرًا