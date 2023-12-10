بالتقسيط على 7 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الجديدة

تسعي الحكومة إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.





وتتضمن وحدات الإسكان المطروحة ضمن المشروعات طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتي «6 أكتوبر - القاهرة الجديدة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز.

وتتوافر الوحدات المطروحة طرحًا تكميليًا لعددًا من الوحدات السكنية بـ مشروع جنة في مدينتين، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بالمشروع، والتى سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز وذلك بمدينتي (6 أكتوبر- القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

تفاصيل الطرح التكميلي بمشروع جنة

ويأتي الطرح التكميلي بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان.

يأتي هذا الطرح التكميلي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

طريقة سداد أقساط الوحدات السكنية

وتشمل طريقة سداد ثمن الوحدات السكنية ما يلي :-

- يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني.

- سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

- سداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

شروط التقديم لـ الوحدات السكنية

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

- ويشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر، كذلك لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.