يبحث عدد كبير من المواطنين عن شقق الإسكان، و موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة، لشقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول عليها، والمقدم والمساحات.

شروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك. - ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير. - الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية. - أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان. - سداد مقدم الحجز. - لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي



ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان موعد فتح الحجز للإعلان 18 خلال نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

أماكن شقق محدودي الدخل

- دمياط الجديدة. - غرب قنا. - ناصر «غرب أسيوط». - العلمين الجديدة. - أكتوبر الجديدة. - القاهرة الجديدة. - العبور الجديدة. - حدائق أكتوبر. - مدينة العاشر من رمضان. - الشروق. - المنصورة الجديدة.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي



ومن المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18 للفئات محدودة الدخل، على أن يتم سداد باقي 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

تكون الشقق مساحة 75 مترا بمقدم 15 ألف جنيه

مساحة الـ 90 مترا بمقدم 22 ألف جنيه

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي