عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

 يبحث عدد كبير من المواطنين عن شقق الإسكان، و موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة، لشقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول عليها، والمقدم والمساحات.

شروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

  1. - أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك.
  2. - ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير.
  3. - الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  4. - أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية.
  5. - أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان.
  6. - سداد مقدم الحجز.
  7. - لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

 

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي


ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان موعد فتح الحجز  للإعلان 18 خلال نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

أماكن شقق محدودي الدخل

  1. - دمياط الجديدة.
  2. - غرب قنا.
  3. - ناصر «غرب أسيوط».
  4. - العلمين الجديدة.
  5. - أكتوبر الجديدة.
  6. - القاهرة الجديدة.
  7. - العبور الجديدة.
  8. - حدائق أكتوبر.
  9. - مدينة العاشر من رمضان.
  10. - الشروق.
  11. - المنصورة الجديدة.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي


ومن المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان 18 للفئات محدودة الدخل، على أن يتم سداد باقي 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

تكون الشقق مساحة 75 مترا بمقدم 15 ألف جنيه

مساحة الـ 90 مترا بمقدم 22 ألف جنيه

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

  1. - في حال وجود مصادر دخل إضافية «معاش استثنائي - أملاك زراعية أو عقارية - عمل إضافي - سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي» يتم تقديم مستندات بها.
  2. - شراء كراسة الشروط، وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي بنهاية الكراسة.
  3. - صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع بيان أو مستند رسمي يوضح مصدر الدخل «في حال المطلقة تقدم مستند بالنفقة التي تتحصل عليها».
  4. - من يحصلون على معاشات، يقدمون مستند أو بيان من التأمينات الاجتماعية بتفاصيله.
  5. - صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  6. - في حال كان متزوج صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة.
  7. - في حال كان المتقدم متزوجا، يتم تقديم صورة من قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء «في حال وجودهم».
  8. - مفردات مرتب للمتقدمين العاملين بالقطاع العام والخاص «أو شهادة دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد».
  9. - شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة «يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد».
  10. - في حال كان المتقدم متزوج، يتم تقديم مفردات مرتب للزوجة أو شهادة دخل، أو ما يفيد أنها لا تعمل.
  11. - إيصال مرافق بتاريخ حديث «كهرباء - غاز - مياه)»بمحل السكن الحالي للمتقدم.

 

الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسكان حجز شقق الإسكان الإجتماعي سكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي موعد حجز شقق الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الآن

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023

براتب 19 ألف جنيه.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

بـ6 خطوات.. اعرف كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

خطوات استخراج قسيمة طلاق أونلاين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف عليها

للحصول على الدعم.. إضافة مواليد ببطاقة التموين

ترشيحاتنا

الصين تدشن أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

ركعتان لمغفرة جميع ذنوب العام.. أمامك فرصة لمحو المعاصي في دقيقتين

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ