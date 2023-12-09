1160 وحدة .. تفاصيل طرح شقق الإسكان الجديدة| مواصفات وأماكن

أصبح الكثير من المواطنين المصريين ينتظرون إعلان وزارة الإسكان عن الطروحات الجديدة من شقق الإسكان، سواء كان المحدود أو المتوسط أو المتميز، لما توفره تلك الوحدات من حياة كريمة، في نفس الوقت تستعد الوزارة لطرح أحدث طرح سكني للإسكان المتوسط الأحد بعد المقبل، فما تفاصيلها؟…

طرح جديد للإسكان المتوسط

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبدء إجراءات الحجز في الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط، يوم الأحد بعد المقبل، الموافق 17 ديسمبر الجاري، حيث تتوافر تلك الوحدات في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة.

تفاصيل شقق الإسكان المتوسط الجديدة

سيتم طرح وحدات الإسكان الجديدة في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة، كاملة التشطيب، بمساحات تبدأ من 63 مترًا وحتى 93 مترًا، حيث يتم طرح 1160 شقة.

كيفية التقديم على وحدات الإسكان المتوسط الجديدة؟

من المفترض أن يتم التقديم على وحدات الإسكان المتوسط الجديدة في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان.

تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/12/2023، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/12/2023.