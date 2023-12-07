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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للغلابة.. تفاصيل انتشار سكر الفكة بـ 3 جنيهات

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا لأكياس صغيرة من السكر، مكتوب عليها «سكر فكة»، متسائلين عن حقيقة تلك الصور المتداولة وحقيقة طرح تلك الاكياس الصغيرة داخل المحال التجارية.. 

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مستشار الوزير اتكلبش| تفاصيل أكبر قضية فساد في التموين.. هؤلاء سرقوا السكر والزيت

 سكر الفكة بـ 3 جنيهات

تداول مستخدموا منصات السوشيال ميديا صور أكياس السكر الفكة، صغيرة الحجم، وسط حالة من الجدل الواسع ما بين ساخرون من الاسم المشابه لأسماء كروت السحن وبين الذين يرون أنها فكرة لطيفة لتوزيع كميات صغيرة من السكر بمبالغ صغيرة.

جدير بالذكر أن فكرة أكياس سكر الفكة، ليست بالجديدة بل منتشره في الأسواق منذ فترة طويلة وتحتوي على كميات صغيرة يصل وزنها إلى 10 جرامات فقط، وهي كمية تكفي لعمل كوبين من الشاي، إلا أن الكثيرين باتوا بلجأون لها من جديد في ظل غلاء سعر سلعة السكر التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

مفاجأة سارة للمواطنين بعد أزمة السكر 

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وذلك لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفقًا للتوجيه الوزاري، فإنه يتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر ح للبطاقة التموينية لـ 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم تسديدها نقدًا، وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

أحمد موسى يكشف كواليس القبض على شبكة فساد التموين 

كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف من خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسببت في عدة أزمات خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة السكر.

قال أحمد موسى: «الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، والدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، ولو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك.. المهم الآن مصلحة الشعب، وهناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وجميع السلع، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش وهو موجود في الوزارة من 2015 وتم ترقيته من كام شهر، وهو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمفاجأة أن وزير التموين خرج من أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

المتهمون في شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، والرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.. والدولة وأجهزتها تتحرك  وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب».

سكر الفكة أزمة السكر وزير التموين البطاقات التموينية أحمد موسى على مسئوليتي

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