مستشار الوزير اتكلبش| تفاصيل أكبر قضية فساد في التموين.. هؤلاء سرقوا السكر والزيت

لا يخلو العالم من المفسدين، الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح مادية دون وجه حق، ما يؤثر بدوره على الأبرياء، خاصة في المناصب التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين، لتأتي أحدث قضايا الفساد في وزارة التموين بصورة سببت غضبا واسعا في الشارع المصري.

تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة التموين

تداولت وسائل الإعلام المحلية في مصر الحديث عن الكشف عن شبكة فساد داخل وزارة التموين المصرية، يشارك فيها مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، حيث جاء الأمر في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد في وزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث شكل الـ 9 متهمين تشكيلاً عصابيًا لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وذلك للاستيلاء على المال العام.

وكان مستشار وزير التموين المتورط في قضية الفساد قد شغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل بالمشاركة مع المتهمين معه شبكة فساد في الوزارة، حيث اتبعوا نظام الرشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

أحمد موسى يكشف كواليس القبض على شبكة فساد التموين

كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف من خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسببت في عدة أزمات خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة السكر، حيث قال أحمد موسى:

«الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، والدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، ولو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك.. المهم الآن مصلحة الشعب، وهناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وجميع السلع، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش وهو موجود في الوزارة من 2015 وتم ترقيته من كام شهر، وهو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمفاجأة أن وزير التموين خرج من أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

المتهمون في شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، والرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.. والدولة وأجهزتها تتحرك وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب».