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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل عودة الإنترنت| المصرية للاتصالات تعوّض عملاءها المتضررين.. ماذا فعلت؟

صدى البلد

فوجئ جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، أمس الثلاثاء، بتوقف خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية لعدة ساعات قليلة، الأمر الذي أثار استياء جميع العملاء، فخرجت الشركة موضحة في بيان رسمي حالة الانقطاع، وبعد عودة الخدمة، قررت الشركة تعويض عملائها المتضررين. 

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المصرية للاتصالات تعوّض عملاءها المتضررين

بعد ما توقفت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية، أمس الثلاثاء، لساعات قليلة، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اعتذارها لجميع عملائها المتضررين وتعويضها لهم.

وأكدت في بيان رسمي، صباح اليوم الأربعاء، انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

وأعربت الشركة المصرية للاتصالات عن اعتذارها لعملائها عن هذا العطل الطارئ، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين - البالغ عددهم ما يقرب من 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو الماضي-  بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

انقطاع الإنترنت في مصر أمس 

بعد ما انقطعت خدمة الإنترنت عن الكثير من المناطق في جميع أنحاء الجمهورية، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات في بيان رسمي لها: 

«أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة».

سبب انقطاع الإنترنت 

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات سبب توقف الإنترنت في مصر، أمس الثلاثاء، حيث كان السبب تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، إلا أن فريق العمل قام بإصلاحه، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى أنحاء الجمهورية.

 

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