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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شرط وحيد لإنهاء الحرب على غزة| ماذا ينتوي جيش الاحتلال خلال الأيام القادمة؟

صدى البلد

نتابع جميعًا أخبار الحرب على قطاع غزة، على أمل أن نستيقظ في أحد الأيام على خبر انتهاء الحرب عليها وتحرير القدس من الإحتلال الصهيوني لها، إلا أن حكومة الاحتلال وضعت شرطا لإنهاء الحرب. 

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تدمير أكثر من 500 نفق لـ حماس

قبل وقف حركة المقاومة الفلسطينية حماس الهدنة وعمليات تبادل الأسرى، كان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، قد أعلن عن الإفراج عن 68 إسرائيليًا و 24 أجنبيًا من الأسرى في غزة، مشددًا على أستمرار كفاحهم لتحرير كل الأسرى لدى حماس.

واضاف متحدث حكومة الاحتلال في تصريحات صحفية أنهم قاموا بالكثير من العمليات خاصة في منطقة خان يونس، وتم تدمير أكثر من 500 فتحة للأنفاق التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

أكد المتحدث باسم حكومة الإحتلال الإسرائيلي على انهم يعملوا على إخراج المدنيين من مناطق العمليات في قطاع غزة، بينما تستخدم حركة حماس المدنيين دروعًا بشرية لهم ما يزيد عدد الضحايا.

شرط وحيد لإنهاء الحرب على غزة

 أشار إيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس أطلقت صواريخ ورفضت تسليم الأسرى، الامر الذي تسبب في إفشال الهدنة، واضعًا شرط وحيد لإنهاء الحرب على غزة، إذ شدد على أنها لن تنتهي إلا بإنتهاء حماس وتحقيق النصر الكامل.

لبنان تُطلق 20 صاروخ على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عربية، في نبأ عاجل لها أنه تم إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات.

وقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة.

من ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

أكدت كتائب القسام، أن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلىقواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعاعسكريا في منطقة شتول.

حماس قطاع غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الفلسطينية إيلون ليفي

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