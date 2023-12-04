أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

فاجعة أصابت الفنانة ريهام عبدالغفور، وأسررة ومحبي الفنان القدير أشرف عبدالغفور المفاجئة في حادث سير مروع، الأمر الذي نزل كالصاعقة على سامعيه خاصة ابنته ريهام، فماذا قالت بعد فراقه؟..

ماذا قالت ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها؟

برسالة تعكس إنكسار القلب، وآلم الرحيل نعت الفنانة ريهام عبدالغفور رحيل والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور، حيث أعربت في رساتها عن حزنها الشديد على فراقه واشتياقه لها، وفاجعتها القوية في وفاته المفاجئة، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

«إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كدة.. هتوحشني أوي ياحبيبي.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا..»

10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف فاجعتها بعد رحيل والدها

سبب وفاة أشرف عبدالغفور

تعرض الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور لحادث اصطدام سيارة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أمام كمبوند «ماونتن فيو»، حيث كان برفقة زوجته فاطمة، وانتقلا إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، بينما ظلت زوجته في حالة حرجة.

موعد ومكان جنازة أشرف عبدالغفور

وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور قد أعلنت في منشور نعي والدها، عن موعد ومكان جنازة والدها الراحل أشرف عبدالغفور، موضحة أنها كانت اليوم الموافق 4 ديسمبر، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لافتة إلى أنه تم دفنه في مقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 81 عام، بعد ما تعرض لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي، وبدورها أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا نعت فيه الفنان أشرف عبدالغفور وتضمن الآتي:

«تنعي نقابة المهن التثميلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».