مفاجأة سارة للمواطنين.. كم كيلو سكر يصرف على كل بطاقة تموين| تفاصيل

شهدت أسعار السكر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا بشكل كبير غير مسبوق، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 50 جنيها، وذلك على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تتجاوز الـ 90%، ومع الأزمة الحادثة في الفترة الماضية فجرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مفاجأة للمواطنين…

مفاجأة سارة للمواطنين بعد أزمة السكر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وذلك لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفقًا للتوجيه الوزاري، فإنه يتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر ح للبطاقة التموينية لـ 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم تسديدها نقدًا، وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

القبض على سارقي السكر

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد في وزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث شكل الـ 9 متهمين تشكيلاً عصابيًا لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وذلك للاستيلاء على المال العام.

وكان مستشار وزير التموين المتورط في قضية الفساد قد شغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل بالمشاركة مع المتهمين معه شبكة فساد في الوزارة، حيث اتبعوا نظام الرشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

أحمد موسى يكشف كواليس القبض على شبكة فساد التموين

كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف من خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسببت في عدة أزمات خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة السكر.

حيث قال أحمد موسى: «الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، والدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، ولو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك.. المهم الآن مصلحة الشعب، وهناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وجميع السلع، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش وهو موجود في الوزارة من 2015 وتم ترقيته من كام شهر، وهو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمفاجأة أن وزير التموين خرج من أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

المتهمون في شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، والرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.. والدولة وأجهزتها تتحرك وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب».