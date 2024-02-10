شقق كاملة التشطيب بمساحات مختلفة|الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل

يظل البحث عن شقق الإسكان وتملكها الشغل الشاغل لفئة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب، في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها لدى القطاع الخاص نتيجة ارتفاع مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الإسكان تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر.

سكن لكل المصريين

وتنفذ الوزارة أكثر من 5 آلاف شقة للإسكان المتوسط تتضمن تنفيذ نحو 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين 100 -110 و120 مترًا مربعًا على مساحة 92 فدانًا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

كما يجرى تنفيذ 85 عمارة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط بالمبادرة، تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمرحلة تنفيذ متقدمة بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط، ويقع المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة 69 فدانًا.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير على أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات.

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسؤولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها.

وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، إلى أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

قطع أراضي الإسكان

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وقام المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

وأعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة 106 آلاف م2، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ويحتوي النادي على عدد (2) حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعبي كرة قدم قانونيين أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة، وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعبين متعددي الأغراض، وصالة ألعاب دورين، ومسرح مكشوف، ومبنى اجتماعي 3 أدوار، ومركز تجاري، ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة، والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

كما تطرح وزارة الإسكان بمدينة قنا الجديدة أرضا نشاط طبي بمساحة 3241 مترا بسعر 4.5 ألف جنيه، وأرضا بنشاط تعليمي بمساحة 6858 مترا بسعر 3560 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 6273 مترًا بسعر 3.9 ألف جنيه، وأرض خدمي استثماري بمساحة 20160 مترا بسعر 3.3 ألف جنيه.