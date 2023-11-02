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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13 ألف وحدة بـ "سكن كل المصريين" جاهزه للاستلام

صدى البلد

 

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية وجاري عمليات تسليمها للمستفيدين من إجمالي 35 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة زهراء أكتوبر، إضافة إلى تنفيذ 25 مبنى خدميا يتضمن مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.

وذكر عبد المقصود أن المشروه ينقسم إلى قطاعي أ و ب ويضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، 10104 وحدة ضمن المرحلة الخامسة، موضحاً جهود الجهاز فى تجهيز الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات، وتجهيز المرحلة الأولى لممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات " سكن كل المصريين " بطول ٥ كم بقطاع أ غرب المطار.

وشدد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، على دفع أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وكذلك أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 1600 فدان، حيث إن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى وكذا خط سكك حديد الجيزة - الواحات.

أكتوبر الجديدة المنطقة الصناعية جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة سكن كل المصريين سكك حديد طريق الواحات غرب المطار

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