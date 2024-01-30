9000 شقة سكنية للمواطنين بمساحات 120 مترا.. مميزاتها وأماكنها وآخر موعد للتقديم

تواصل الدولة تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية وتقديم شقة سكنية للمواطنين، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك واضحا في حجم مشروعات الإسكان الاجتماعي، الذي شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات فى مختلف المجالات التابعة (الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة).

مشروع الإسكان الاجتماعى

وزفت وزارة الإسكان بشرى سارة للمواطنين بشأن شقة سكنية التابعة لإعلان سكن لكل المصريين والطروحات الجديدة المنتظر إعلانها خلال الفترة المقبلة، حيث توفر الإسكان أكثر من 9000 وحدة سكنية للشباب في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات تصل لـ 120 مترًا.

وتنفذ الوزارة أكثر من 5 آلاف شقة للإسكان المتوسط تتضمن تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترًا مربعًا على مساحة ٩٢ فدانًا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

ويجرى تنفيذ 85 عمارة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط بالمبادرة، تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمرحلة تنفيذ متقدمة بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط، ويقع المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة 69 فدانًا.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير على أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات.

الالتزام بالخطة الزمنية

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسؤولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة وشقة سكنية لتسليمها لحاجزيها.

وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، إلى أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

في سياق متصل، قام المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

وأعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة 106 آلاف م٢، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ويحتوي النادي على عدد (2) حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعبي كرة قدم قانونيين أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة، وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعبين متعددي الأغراض، وصالة ألعاب دورين، ومسرح مكشوف، ومبنى اجتماعي 3 أدوار، ومركز تجاري، ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

قطع أراضي الإسكان

وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة، والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

وتطرح وزارة الإسكان بمدينة قنا الجديدة أرضا نشاط طبي بمساحة 3241 مترا بسعر 4.5 ألف جنيه، وأرضا بنشاط تعليمي بمساحة 6858 مترا بسعر 3560 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 6273 مترًا بسعر 3.9 ألف جنيه، وأرض خدمي استثماري بمساحة 20160 مترا بسعر 3.3 ألف جنيه.

وعن موعد طرح شقق الإسكان لمنخفضي الدخل، كشفت مصادر بوزارة الإسكان خلال مصادر لها، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حوار ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة، مع الإعلامية منى العمدة عبر قناة النهار، إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي ومنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

يذكر، أن الدولة تستمر في تنفيذ المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.