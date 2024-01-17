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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتعزيز التمويل العقاري.. توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك CIB

صدى البلد

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك CIB بروتوكول لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و رشوان  حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية و الشمول المالي لبنك CIB. 


وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الجهتين ، حيث حضر كلا  من عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و احمد الشافعي رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك. 


وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري إضافي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة ثلاثة مليار جنيهاً مصري، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص من البنك التجاري الدولي سبعه مليار جنيه مصري. 


ومن جانبه، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لـ بنك CIB، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقاري  المدعوم لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%و7% و8%، بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.


وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIBعلى دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري في هذا الصدد .


وأضاف رشوان حمادي أن البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3مليار جنيه استفاد  منها أكثر من 26 الف عميل.


وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين علي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

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