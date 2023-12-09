مفيش حد هيحتاج شقة مش هيخدها.. إنجازات ملف الإسكان في عهد السيسي

قطاع الإسكان .. معدلات تنمية غير مسبوقة خلال ال 9 سنوات

إعطاء الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة

توفير وحدات سكنية لذوى ‏الدخول المتوسطة

شهد قطاع الإسكان الاجتماعي ، معدلات تنمية غير مسبوقة خلال ال 9 سنوات فى مختلف المجالات التابعة (الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة)، وتبذل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وتعمل الوزارة على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن فى الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب ‏ مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوى ‏الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع .

دفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، فى إطار “رؤية مصر 2030"

تنطلق خطة وزارة الإسكان، لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" نحو الوصول إلى مصر جديدة، ذات اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى، حيث عملت الوزارة على مضاعفة رقعة المعمور المصرى من خلال زيادة عدد المدن العمرانية الجديدة وهو الهدف القومى الأول لمصر، وأحد مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية (مصر 2052) .

مشروع الإسكان الإجتماعي

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الإجتماعى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الإجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل.

ويقوم برنامج الإسكان الإجتماعى بتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التي يتم تحديدها .

وفى إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل .

فقد قامت الهيئة بطرح مشروعات لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى في عدد 22 مدينة جديدة بمساحة تصل الى 90م2 للوحدة .

تنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط

تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة نحو 400 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، وتم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه، وتم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع "JANNA" ، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه .

حظيت مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضيه باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتوفير المسكن الملائم لهم، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وإنشاء الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الطبقات والفئات.

برنامج الإسكان الاجتماعي نجح في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود

والجدير بالذكر أن برنامج الإسكان الاجتماعي نجح في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في مناطق المجتمعات العمرانية التي تقوم ببنائها الدولة، وتتراوح مساحتها من ٧٥ إلى ٩٠ مترًا مربعًا

كما تقدّم هذه الوحدات بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من ٥ الاف إلى ٢٥ ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى زمني يصل إلى ٢٠ عامًا.

ويوضح الرسم البياني التالي توزيع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذه في مصر علي مستوي المحافظات حتي عام 2022:-

عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذه في مصر علي مستوي المحافظات حتي عام 2022

الإسكان المتوسط والفاخر

بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة، عمدت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى الاستثمارية والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص. مع طرح ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتنقسم تلك المشروعات إلى إسكان متوسط، وفاخر ومتميز.

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي عدد الوحدات السكنيه المنفذه بمشروع إسكان دار مصر خلال عامي 2018 و 2022:-

إجمالي عدد الوحدات السكنيه المنفذه بمشروع إسكان دار مصر خلال عامي 2018 و 2022

ويوضح الشكل التالي تطور إجمالي الإستثمارات المستخدمه في إنشاء الوحدات السكنيه خلال الفتره من 2018 وحتي 2022:-

تطور إجمالي الإستثمارات المستخدمه في إنشاء الوحدات السكنيه خلال الفتره من 2018 وحتي 2022

ويوضح الانفوجراف التالي إجمالي تكلفه إنشاء وحدات الإسكان الفاخر، والإسكان المتميز حتي عام 2023 :-

إجمالي تكلفه إنشاء وحدات الإسكان الفاخر، والإسكان المتميز حتي عام 2023 :-

مشروعات الإسكان المتوسط ( دار مصر)

تنفيذا لتوجهات الدولة ورؤية الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للنهوض بقطاع الإسكان، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يحقق طموحاته الاقتصادية والاجتماعية؛ قامت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : ”بتوفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الحضر من ناحية، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط من ناحية أخرى وتوفير خدمات متكاملة وجودة معيشة تناسب المستويات المتوسطة.

مراحل المشروع

المرحلة الأولى :

تشمل المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ عدد 1328عمارة باجمالى 31872 وحدة وذلك بعدد 8 مدن وهى : القاهرة الجديدة – السادات – العاشر من رمضان –بدر- دمياط الجديدة- الشروق -6 أكتوبر – العبور

المرحلة الثانية :

تشمل المرحلة الثانية إنشاء عدد 1043عمارة باجمالى 25032وحدة وذلك بعدد 12 مدينة وهى : القاهرة الجديدة- السادات – العاشر من رمضان – بدر – دمياط – الشروق- 6 أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – برج العرب – 15 مايو – المنيا