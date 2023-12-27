سكن لكل المصريين 3| أسعار وأماكن الوحدات ونظام الدفع.. وأخر موعد للتقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي، حيث تم طرح وحدات محدودي الدخل بالمدن الجديدة، بسبب رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية بمساحات متنوعة وبأسعار منخفضة ومدعمة من الدولة بخلاف سعر الأرض وقيمة المرافق.

ويدرس صندوق الإسكان الاجتماعي في الوقت الحالي طرح وحدات جديدة من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وذلك لجميع المواطنين وفقا للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها.

وتستمر الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

سكن لكل المصريين

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات ومختلف الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، في أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصري، مشددًا على عدم التهاون مع المقاولين، سواءً فى معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، موجهًا بعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.

وأيام قليلة ويغلق باب التقديم في الإعلان التكميلي لطرح الوحدات سكن لكل المصريين 3، بنظام التمويل العقاري، والذي أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتضمن وحدات بمساحات مختلفة للتسليم الفوري أو للتسليم بعد 36 شهرا.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، للحاجزين في الطرح الأول للإعلان، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان في سبتمبر 2022 والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

موعد انتهاء التقديم

واستمر فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر، حيث سينتهي التقديم في الإعلان يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وأتاح الجهاز كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من هنا .

وتضمنت الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان، الوحدات الآتية:

- وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي.

- وحدات جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وأوضح الإعلان نظام الدفع، ففي الوحدات ذات التسليم الفوري، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

نظام الدفع للوحدات

أما الوحدات المخصصة للتسليم خلال 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

ومن جانبه، يقول صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لديها بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها من تنفيذ هذه المشروعات السكنية الضخمة، وأول هذه الأهداف هو خلخلة الكثافة السكانية المرتفعة الموجودة في الوادي، وكذلك إقامة مجتمعات جديدة تساعد في توسعة العمران، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المدن الجديدة حرصت على توفير مجالات عمل لمن يقيمون بها؛ لأن هذه المدن كلها مدن دائمة، أي أنها ليست مدنًا مصيفية أو مدنًا مؤقتة بل هي مدن للحياة الدائمة والمستمرة، وبالتالي فإن هذه المدن هي امتداد للعمران وتطوير له بطريقة تجعل الناس يعيشون في بيئة أفضل.

وأشار الجندي، إلى أن هذه المشروعات حرصت على توفير الأنشطة التي تجلب الرزق، لذلك فهي تضم أنشطة تجارية وصناعية وحياتية جديدة، كما أنها تستطيع أن تستوعب أيدي عاملة جديدة وتستوعب الأنشطة التي تقلل من حجم البطالة، وتقلل من حجم التكدس في الوادي القديم.

وفي نفس السياق، أتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الاسكان الاجتماعي التحويل لكل المواطنين من هم خارج الأولوية بالطرح الأول لـ "سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، في عدد من المحافظات، وذلك بحد أقصى يوم 4 يناير المُقبل.

الأماكن المتاح التحويل إليها

وذكرت وزارة الإسكان الأماكن التي يمكن للمواطنين التحويل منها إلى الأماكن المتاحة لهم وجاءت كالتالي:

- يمكن التحويل من «الفيوم، والفيوم الجديدة» إلى «الفيوم، هوارة المقطع، دمشقين».

- التحويل من «الفيوم، طامية» إلى «الفيوم، هوارة المقطع، دمشقين، شدموة».

- التحويل من «البحيرة، دمنهور»، «مطروح، العلمين» إلى «البحيرة، وادي النطرون».

- التحويل من «المنيا - المنيا الجديدة» إلى «المنيا، مركز المنيا المطاهرة».

- التحويل من «الإسماعيلية، موقع أبو خليفة» إلى «الإسماعيلية، التل الكبير، القنطرة شرق».

- التحويل من «قنا، أبو تشت القارة» إلى «قنا قوص، الوقف».

- التحويل من «الإسكندرية، برج العرب الجديدة» إلى «(الإسكندرية، برج العرب الجديدة».

- التحويل من «الجيزة - أكتوبر الجديدة» إلى «الجيزة، أكتوبر الجديدة».

- التحويل من «الفيوم، الفيوم الجديدة» إلى «الفيوم، الفيوم الجديدة».

- التحويل من «المنيا، المنيا الجديدة» إلى «المنيا، المنيا الجديدة».

- التحويل من «بني سويف، بني سويف أمام الشنوة، قرية سدس» إلى «بني سويف، بني سويف الجديدة».

- التحويل من «القليوبية، الخانكة» إلى «القليوبية، العبور الجديدة».

- التحويل من «سوهاج، الكوثر، جهينة، ساقتلة» إلى «سوهاج، سوهاج الجديدة».

- التحويل من «أسيوط، مركز أسيوط / الغنايم» إلى «أسيوط، أسيوط الجديدة».

- التحويل من «الشرقية، صان الحجر» إلى «الشرقية، العاشر من رمضان».

- التحويل من «البحيرة، دمنهور»، «مطروح، العلمين» إلى «الإسكندرية، برج العرب الجديدة».

وسوف نرصد لكم شروط حجز شقق سكن لكل المصريين، والتي جاءت كالتالي:

لكي يتم التقديم وحجز الشقق الخاصة بسكن لكل المصريين فإنه من الضروري أن يتم توفير جميع الشروط المطلوبة لذلك، فمن ضمن تلك الشروط: