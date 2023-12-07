سبنا الإيجار .. فرحة بين أهالي السادات لاستلام وحدات سكن محدودي الدخل|شاهد

تسود حالة فرحة وسعادة بين أبناء مدينة السادات، في محافظة المنوفية عقب استلام شقق الاسكان الاجتماعي، بحي الفردوس والتي قام الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتسليم عقودها الأهالي.

وقال سعيد محمد، أحد السكان، أنه استلم شقته في الحي منذ شهور ويعيش مع اسرته، مؤكدا أن الحي نظيف وشركات النظافة تتابع عملها إلى جانب التشجير الذي يملي المكان، قائلا " ده من احسن الأحياء للإسكان الاجتماعي ".

وأضاف أن المواصلات متوفرة حيث يوجد أتوبيس كل نصف ساعة يربطهم بالمدينة وباقي الأحياء المجاورة.

وقالت إحدى السيدات، إنها كانت تسكن بالإيجار وانتقلت للعيش في حي الفردوس قائلة " سبنا الايجار وجينا للنظافة والملك "، مؤكدة أن الحي نظيف وتشطيب الشقق جيد ويعيشون في امان مع أطفالهم.

وبدوره قال محمد عزت، أحد اطفال حي الفردوس، أنه انتقل مع اسرته للعيش في حي الفردوس ويذهب الي المدرسة ويلعب مع أصدقاءه حيث أن المكان واسع تملاه الزرع والأشجار .

ووجه الأهالي الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم وتوفير شقق سكنية بدلا من الايجار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد سلم عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

و تتضمن الشقة ال٩٠ متر ثلاث غرف و حمام ومطبخ وصالة كبيرة وغرفة بلكونة.

من جانبها، قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ان الصندوق نفذ مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية لافتا ان نصيب مدينة السادات بمحافظة المنوفية ١٩٥٥٠ الف وحدة سكنية.

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي