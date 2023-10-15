لحاجزي شقق سكن كل المصريين 3 .. اليوم بدء سداد الأقساط ربع السنوية

يبدأ اليوم الأحد سداد الأقساط ربع السنوية للمواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن كل المصريين 3 وذلك بعد انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3" الذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.

وخاطب الصندوق المواطنين المتقدمين برسائل نصية بسداد الأقساط الربع سنوية وذلك للمواطنين داخل الأولوية وذلك بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، العياط ، وذلك وفقًا للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.

وبلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322 عميلًا على عدد 66 مدينة/مركزًا على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقًا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلًا غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجارٍ إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.

وفيما يخص المشروعات التي تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري التي تقدم عليها عدد عملاء أكثر من عدد الوحدات المتوفرة، فقد تم البدء بالفعل في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية من المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة في "محافظة الدقهلية (المنزلة)، محافظة الشرقية (صان الحجر، القرين)، محافظة الغربية (المحلة الكبرى، سمنود)، محافظة الفيوم (طامية)، محافظة المنوفية (منوف (بهواش))، محافظة الإسماعيلية (أبو خليفة (القنطرة غرب))، محافظة أسيوط (الغنايم، مركز أسيوط)، محافظة بنى سويف (قرية سدس، بني سليمان)، محافظة سوهاج (جهينة، حى الكوثر، ساقلته)، محافظة قنا (أبو تشت (القارة)، أبو تشت (بلاد المال))، محافظة كفر الشيخ (الرياض، مطوبس، فوة)، محافظة الأقصر (المدامود)، محافظة السويس (حى عتاقة (حديثي الزواج))، محافظة دمياط (عزبة البرج)" إلى شركات الاستعلام، علمًا بأنه لن يتمكن الصندوق من إتاحة إعلان جديد للعملاء المتقدمين بهذه المدن ممن هم خارج الأولوية، نظرًا لعد توافر أراض صالحة بذات المواقع أو قريبة منها.

كما أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام ، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.