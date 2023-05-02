11 ألف شقة.. سكن لكل المصريين مستمر للحجز في المدن الجديدة| تفاصيل

من حق كل مواطن أن يعيش حياة كريمة بداية من مسكن لائق به لذلك الدولة المصرية تعمل علي توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في المناطق العشوائية، من خلال المشروعات القومية للإسكان.

فتسعى الدولة بشتى الطرق، توفير سكن لكل المصريين، يكون على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

ووضعت الدولة رؤية مصر 2030، بجعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة.

مشروع سكن لكل المصريين

واستكمالا لجهود الدولة في ملف الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين 4 في عدد من المدن الجديدة، من نسب تنفيذ وعدد وأماكن الشقق في كل مدينة.

سكن كل المصريين من أهم وأكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وظهرت العمارات التي تنفذها اجهزة المدن بشكل وألوان جديدة، ومشروع سكن لكل المصريين مخصص لمحدودي ومتوسطى الدخل وبدأ طرح أول مرحلة من المشروع في 2020، حيث تم طرح 4 مراحل حتى الآن.

كيفية حجز وحدات سكن لكل المصريين

ويتم حجز الوحدات السكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 4، عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بصندوق الإسكان، المقرر اتاحته غدًا فى تمام الساعة الـ9 صباحا، حتى 4 مايو الساعة 12 صباحا، ويجب اتباع تلك الخطوات للحجز:

- الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعي من خلال الضغط على الرابط.

1- ثم اختيار حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنه واختيار سكن لكل المصريين 4.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي.

3- كتابة بيانات الدخول.

4- اختيار «طلباتي» من أعلى الصفحة على اليسار والضغط عليها.

5- النقر على حجز الوحدة من الجدول الموجود فيه البيانات.

6- كتابة كود حجز الوحدة.

7- الضغط على اختيار.

8- ظهور رسالة تم الاختيار بنجاح.

9- ظهور بيانات الوحدة.

مناطق توزيع الإعلان بالمحافظات

مدينة العبور الجديدة:

- يتم تنفيذ ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة سكنية بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية و ٥ مدارس بمراحل مختلفة، و ٤ حضانات وملعبين خماسي ومخبز

- يتم تنفيذ مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، حيث يضم المشروع ١٨٠ عمارة بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحي الـ١٣.

مدينة حدائق العاصمة

- تشهد المدينة تنفيذ شقق ضمن محور محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين والذي يحتوي على ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة.

- كما يوجد شقق بمساحة ٧٥ مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، والتى تحتوى على ٣٠١٦ وحدة سكنية حيث بدأ تنفيذ ١٩٨٠ وحدة سكنية بمتوسط نسبة إنجاز ٣٣٪.

مدينة السويس الجديدة:

- يتم تنفيذ 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة على مساحة ٣٠٠ فدان.

- متوسط نسبة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بلغ 51%،

مدينة العاشر من رمضان:

- يتم تنفيذ 178 عمار بحوالي 4272 شقة ضمن شقق سكن لكل المصريين الـ 90 مترا والتي تتواجد في الحي الحادي والعشرين.

- يتم تنفيذ 3252 شقة في الحي العشرون بالمدينة، وهي شقق تتبع مشروع سكن لكل المصريين والمخصص لمحدودي الدخل أيضًا.

مدينة 6 أكتوبر

- تشهد المدينة تنفيذ شقق "سكن كل المصريين" بمحوري الإسكان فوق المتوسط والمتوسط، والتي تقع بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بمدينة ٦ أكتوبر.

- تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن سكن لكل المصريين من المشروعات الكبيرة الخاصة بالإسكان، في ظل أن الدولة حققت طفرة في المباني السكنية على مستوى الجمهورية، كما أن الدولة اكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، وأضاف أن سكن لكل المصريين يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير عدد من المساكن التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتميز هذا المشروع بمساحات الشقق الجيدة، كما أن تلك المشاريع تتميز بانتشار المساحات الخضراء، وبالتالي يحتوي هذا السكن على نوع من الرفاهية.

وأشار حسان، إلى أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقا من الفوضى في حجز السكن، كما أنه حاليا انعدمت الواسطة في استلام الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في استلام الشقق.

شروط حجز وحدات بالمدن الجديدة

ونرصد لكم شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات التي جاءت كالتالي:

1. لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4.

2. ألا يكون المتقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 بتعديلاتهم.

3. الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام شقق مشروع سكن كل المصريين 4، هي 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل مع إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة السكنية في حالة عدم استلامها.

4. يؤكد المتقدم على صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

5. كما يحق لصندوق التمويل العقاري استرداد وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

6. عند التعاقد نقدًا لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة أعلاه.