عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

11 ألف شقة.. سكن لكل المصريين مستمر للحجز في المدن الجديدة| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من حق كل مواطن أن يعيش حياة كريمة بداية من مسكن لائق به  لذلك الدولة المصرية تعمل علي توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في المناطق العشوائية، من خلال المشروعات القومية للإسكان.

فتسعى الدولة بشتى الطرق، توفير سكن لكل المصريين، يكون على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

ووضعت  الدولة رؤية مصر  2030، بجعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة.

مشروع سكن لكل المصريين

واستكمالا لجهود الدولة في ملف الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين 4 في عدد من المدن الجديدة، من نسب تنفيذ وعدد وأماكن الشقق في كل مدينة.

سكن كل المصريين من أهم وأكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وظهرت العمارات التي تنفذها اجهزة المدن بشكل وألوان جديدة، ومشروع سكن لكل المصريين مخصص لمحدودي ومتوسطى الدخل وبدأ طرح أول مرحلة من المشروع في 2020، حيث تم طرح 4 مراحل حتى الآن.

كيفية حجز وحدات سكن لكل المصريين

ويتم حجز الوحدات السكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 4، عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بصندوق الإسكان، المقرر اتاحته غدًا فى تمام الساعة الـ9 صباحا، حتى 4 مايو الساعة 12 صباحا، ويجب اتباع تلك الخطوات للحجز:

- الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعي من خلال الضغط على الرابط.

1- ثم اختيار حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنه واختيار سكن لكل المصريين 4.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي.

3- كتابة بيانات الدخول.

4- اختيار «طلباتي» من أعلى الصفحة على اليسار والضغط عليها.

5- النقر على حجز الوحدة من الجدول الموجود فيه البيانات.

6- كتابة كود حجز الوحدة.

7- الضغط على اختيار.

8- ظهور رسالة تم الاختيار بنجاح.

9- ظهور بيانات الوحدة.

سكن لكل المصريين 3.. أسباب رفض ملفك بعد قرار صندوق الإسكان الاجتماعي

فرصة جديدة.. فتح باب التظلم على وحدات سكن لكل المصريين 3 

مناطق توزيع الإعلان بالمحافظات

مدينة العبور الجديدة:
- يتم تنفيذ ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة سكنية بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية و ٥ مدارس بمراحل مختلفة، و ٤ حضانات وملعبين خماسي ومخبز
- يتم تنفيذ مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، حيث يضم المشروع ١٨٠ عمارة بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحي الـ١٣.

مدينة حدائق العاصمة
- تشهد المدينة تنفيذ شقق ضمن محور محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين والذي يحتوي على ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة.

- كما يوجد شقق بمساحة ٧٥ مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، والتى تحتوى على ٣٠١٦ وحدة سكنية حيث بدأ تنفيذ ١٩٨٠ وحدة سكنية بمتوسط نسبة إنجاز ٣٣٪.

مدينة السويس الجديدة:
- يتم تنفيذ 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة على مساحة ٣٠٠ فدان.

- متوسط نسبة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بلغ 51%،

مدينة العاشر من رمضان:
- يتم تنفيذ 178 عمار بحوالي 4272 شقة ضمن شقق سكن لكل المصريين الـ 90 مترا والتي تتواجد في الحي الحادي والعشرين.

- يتم تنفيذ 3252 شقة في الحي العشرون بالمدينة، وهي شقق تتبع مشروع سكن لكل المصريين والمخصص لمحدودي الدخل أيضًا.

مدينة 6 أكتوبر
- تشهد المدينة تنفيذ شقق "سكن كل المصريين" بمحوري الإسكان فوق المتوسط والمتوسط، والتي تقع بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بمدينة ٦ أكتوبر.

- تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن سكن لكل المصريين من المشروعات الكبيرة الخاصة بالإسكان، في ظل أن الدولة حققت طفرة في المباني السكنية على مستوى الجمهورية، كما أن الدولة اكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، وأضاف أن سكن لكل المصريين يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير عدد من المساكن التي تناسب جميع شرائح المجتمع. 

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتميز هذا المشروع بمساحات الشقق الجيدة، كما أن تلك المشاريع تتميز بانتشار المساحات الخضراء، وبالتالي يحتوي هذا السكن على نوع من الرفاهية.

وأشار حسان، إلى أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقا من الفوضى في حجز السكن، كما أنه حاليا انعدمت الواسطة في استلام الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في استلام الشقق.

مدبولي: الدولة مهتمة بالتوسع في تشييد المدن الجديدة وتجهيزها بالمرافق والخدمات

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

 

شروط حجز وحدات بالمدن الجديدة

ونرصد لكم شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات التي جاءت كالتالي:

1. لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4.

2. ألا يكون المتقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021 بتعديلاتهم.

3. الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام شقق مشروع سكن كل المصريين 4، هي 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل مع إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة السكنية في حالة عدم استلامها.

4. يؤكد المتقدم على صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

5. كما يحق لصندوق التمويل العقاري استرداد وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

6. عند التعاقد نقدًا لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة أعلاه.

سكن لكل المصريين المناطق العشوائية مدينة حدائق العاصمة البنك المركزي المصري الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

موضوعات متعلقة

الجزار يتابع سير العمل بوحدات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها ب15 مايو

جهاز 15 مايو: 75% معدل تنفيذ وحدات سكن كل المصريين

موعد حجز شقق سكن كل المصريين

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ