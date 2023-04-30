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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

تبدأ  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في  عمليات حجز وحدات سكن كل المصريين 4 متوسط/ فوق متوسط الدخل، الكترونيا اليوم الأحد الموافق 30-4-2023، ولمدة 4 أيام أخري تنتهي الخميس الموافق 4 مايو المقبل.


يشرف  صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري علي عمليات الحجز الالكتروني للوحدات المزمع طرحها .

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شروط حجز سكن لكل المصريين 4

- يوفر الصندوق الحاجة للمتقدم أو الأسرة التقدم القيام بحجز  واحدة في المدن الجديدة في الإعلان الواحد، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

- كما يشترط احجز وحدة فى سكن لكل المصريين 4 عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرار مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014، أو بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاتهما الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

- 6 أشهر حد أقصي لاستلام الوحدة من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئول جنائيا ومدنيا.

- يحق للصندوق إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

- تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.


يشترط أن يقوم المواطن بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز، والتقدم لحجز الوحدة السكنية، بمثابة إقرار منه بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات الواردة بالكراسة.

- يجوز للمتقدم تغيير أو استبدال وحدة لمرة واحدة فقط قبل التعاقد.

- لا يتم التصرف في الوحدة إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة، وبموافقة كتابية من الصندوق.

- كما يلزم أن يكون الحد الأدنى اضافي الدخل من متوسطي وفوق متوسطي الدخل للفرد والأسرة  96000 جنيه سنوياً، و8000 جنيه شهرياً.

 

 

مساحات الشقق

وطرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية في عدد من المحافظات للمواطنين متوسطي الدخل جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 90 - 127 مترًا مربعًا.

 


مساحات وحدات سكن لكل المصريين 4

وتتراوح مساحة الشقق فى إعلان الإسكان سكن لكل المصريين 4  بين 75 إلى 127 متر مربع وذلك بالقاهرة الجديدة، والبحر الأحمر فى الغردقة وسفاجا، والشرقية في العصلوجي، وفي دمياط الزرقا وشطا، والبحيرة دمنهور، وفي بنى سويف منطقة بياض العرب.

 

 

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