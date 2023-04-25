فرصة جديدة.. فتح باب التظلم على وحدات سكن لكل المصريين 3 

بداية من اليوم الأربعاء 26-4-2023، تم فتح بابا التظلم على نتيجة مشروع سكن لكل المصريين 3

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم فتح باب التظلم فتح باب التظلم التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 3 الأربعاء الموافق 26 إبريل وذلك للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وتستمر فترة التقديم حتى يوم 18 مايو المقبل.

وأكد صندوق الإسكان الإجتماعي، أن فتح باب التظلم يعد فرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة، لتعديل موقف المتظلم من غير مُنطبق إلى مُنطبق.

تقديم التظلمات

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك عددا من الأسباب لا يمكن قبول التظلم على نتيجتها في سكن لكل المصريين 3، وهي أن يكون دخل المتقدم أكبر من الحد الاقصى المسموح به، وهو 6 آلاف للأعزب و8 آلاف للمتزوج ويشمل راتب الزوجة إذا كانت تعمل.

والسبب الثاني أن يكون المتقدم مخالف لشروط السن، حيث كان يوجد شرط بأن يكون المتقدم أكبر من 21 سنة وأقل من 50 سنة وقت التقديم، والسبب الثالث هو أن يكون المتقدم استفاد من قبل في مشروع الإسكان الاجتماعي أو برنامج التمويل العقاري.

وأكد الصندوق أنه سيتم قبول التظلمات بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غير الُمكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.