عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة جديدة.. فتح باب التظلم على وحدات سكن لكل المصريين 3 

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

بداية من اليوم الأربعاء 26-4-2023، تم فتح بابا التظلم على نتيجة مشروع سكن لكل المصريين 3  

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم فتح باب التظلم فتح باب التظلم  التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 3  الأربعاء الموافق 26 إبريل وذلك للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وتستمر فترة التقديم حتى يوم 18 مايو المقبل.

وأكد صندوق الإسكان الإجتماعي، أن فتح باب التظلم يعد فرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة، لتعديل موقف المتظلم من غير مُنطبق إلى مُنطبق.

txt

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

txt

عكس الاتجاه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب في مصر

تقديم التظلمات

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك عددا من الأسباب لا يمكن قبول التظلم على نتيجتها في سكن لكل المصريين 3، وهي أن يكون دخل المتقدم أكبر من الحد الاقصى المسموح به، وهو 6 آلاف للأعزب و8 آلاف للمتزوج ويشمل راتب الزوجة إذا كانت تعمل.

والسبب الثاني أن يكون المتقدم مخالف لشروط السن، حيث كان يوجد شرط بأن يكون المتقدم أكبر من 21 سنة وأقل من 50 سنة وقت التقديم، والسبب الثالث هو أن يكون المتقدم استفاد من قبل في مشروع الإسكان الاجتماعي أو برنامج التمويل العقاري.

وأكد الصندوق أنه سيتم قبول التظلمات بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غير الُمكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.

سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري فتح باب التظلم سكن لكل المصريين 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

طرح 10 وحدات تجارية و5 إدارية للبيع بالمزاد العلني.. الثلاثاء المقبل

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

خطوات التقديم على عداد مياه مسبوق الدفع..و7 طرق للإبلاغ عن القراءات

فتح باب التظلمات للمتقدمين لـ سكن لكل المصريين 3 ..غداً

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لدعم خدمات المواطنين| الإسكان تجري جولات لمتابعة المدن الجديدة.. وإجراءات لمحاسبة المخالفين

الإسكان: حالة التأهب والمتابعة الدقيقة لمنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال العيد

وزير الإسكان: انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال إجازة العيد

ترشيحاتنا

سيناريو أفغانستان يتكرر.. اعتراف أمريكي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

مواطن عائد من السودان: شعرنا بعظمة مصر بمجرد صعود الطائرة

ذهبوا بحثا عن مغامرات.. مقتل 10 فرنسيين في الفيلق الأجنبي بـ أوكرانيا

الداخلية يحقق فوزا غاليا على فيوتشر في الدوري

تامر حسني وعمرو دياب ومحمد رمضان الأبرز.. قائمة حفلات شهر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر كبار السن: فقدان الوزن يؤدي للموت

ميسي في حيرة الدوري السعودي أم برشلونة؟.. وباريس سان جيرمان لم تجدد

لهذه الأسباب.. أسوأ طريق في بريطانيا يثير حالة من الغضب.. صور

بعد 3 ساعات..تصرف غريب من راكب يتسبب في عودة طائرة لتل أبيب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ