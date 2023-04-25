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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

صدى البلد

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضي مدينة المنصورة الجديدة  بأنشطة متنوعة منها النشاط العمراني والتجاري بنظام السداد بالدولار.

وطرحت وزارة الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة أرضا بنشاط عمراني متكامل مختلط بمساحة 16 فدانا بسعر 6180 جنيها للمتر،  وارض بنشاط عمراني متكامل مختلط بمساحة 30 فدانا بسعر 5685 جنيها للمتر.

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سداد أراضي المنصورة الجديدة

وأقرت الهيئة آلية تخصيص الأراضي بالدولار للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي وفقا للشروط..

 - يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك او الشركاء الاجانب (عن 60% من رأس مال الشركة) لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

• يتم تقديم الطلب من السادة المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة ارض او أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على ان يكون محدد بالطلب موقع قطعة الأرض والمساحة المطلوبة والنشاط والمدينة.

• يرفق بالطلب سويفت تحويل بقيمة لا تقل 5% من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلب؛ ويتم تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.

• يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.

• يتم تقديم كافة المستندات المالية المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة في موعد غايته 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

• لن يتم التعامل مع الشركة الابعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة بالدولار؛ وكذا ملاءمة الملاءة المالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها وتقديم دراسة جدوى مبدائيه للمشروع وكافة المستندات الواردة بكتيب إجراءات التخصيص بالدولار من خارج البلاد.

• لا يتم تقديم طلبات على قطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء الآلية المشار إليها عاليه إلا بعد البت في أول طلب مقدم.

• في حال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة يتم خصم كامل جدية الحجز المسددة والتي تمثل 5% من قيمة الأرض.

وفى سياق آخر كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل مواقع ومساحات أراضى الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لـ481 قطعة أرض سكنية صغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن".

وذلك بنظام الطرح الدائم، علما بأن الحجز مستمر حتى يوم 15 مايو المقبل، ويأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

أراضي وزارة الاسكان المنصورة الجديدة الدولار عاصم الجزار وزير الإسكان

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