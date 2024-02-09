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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: مصنع تجميع الحافلات بالسويس الجديدة يوفر فرص عمل والعملة الأجنبية

صدى البلد

زارت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مقر ومصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، الذي أنشىء في مارس الماضي لتجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، والتي تمتد على مساحة ١٦٤ ألف متر مربع وباستثمارات مليار جنيه، حيث كان في استقبالهم مسئولو الشركة.

وخلال الزيارة، تفقدت أسماء مخلوف، ومرافقوها، عدداً من حافلات النقل، وخطوط الإنتاج بالمصنع، لافتةً إلى أن الزيارة تأتي لتأكيد الدعم والمتابعة، ولا سيما عرض الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية بالمدينة، وذلك في ضوء توسعات الشركة المرتقبة بالمدينة، وكذا مناقشة وتذليل العقبات، حيث تستعد الشركة لإرسال عددٍ من الحافلات للمشاركة في موسم الحج هذا العام، تزامناً مع سعي الشركة للتوسع في الإنتاج وتصنيع المحركات بمصر، وكذلك تصنيع ميني باص يعمل بالكهرباء .

وأكدت اهتمام الدولة بالاستثمار الجاد ودعم المستثمرين، حيث إن المصنع صرح صناعي يبشر بالخير، وهو نتاج توجيهات القيادة السياسية بدعم المصنعين الجادين، والتأكيد المستمر من قبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تحفيز المستثمر الجاد لتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، ومزيد من العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد .

جدير بالذكر أن المصنع تم تدشينه في مارس من العام الماضي، بشراكة بين شركة العربية للتجارة والتصنيع، وخدمات النقل وشركة كينج لونج الصينية بإنتاج ٥٠٠ أتوبيس سنويًا وإمكانات ترتقى إلى المستوى العالمي، لجعل مصر بوابة لتصدير الحافلات إلى المملكة العربية السعودية، ودول الكوميسا، وبلدان شمال أفريقيا، وعددٍ من دول العالم من خلال الاتفاقات التجارية المختلفة.

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