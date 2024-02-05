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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بدعم وصل لـ120 ألف جنيه

«سكن لكل المصريين».. مي عبدالحميد تعلن موعد تسليم 230 ألف وحدة للمُستفيدين|تفاصيل

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بتوفير سكن للطبقات الأولى بالرعاية وتستحق دعم الدولة منذ عام 2014، "اليوم نستطيع قول إننا في إطار تنفيذ مليون وحدة سكنية بالكامل، إذ إنه تم الانتهاء من حوالي 660 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق البرنامج بعام 2014 حتى الآن".

وأضافت "مي عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامية "لبنى عسل"، عبر فضائية "الحياة" أن هناك 250 ألف وحدة سكنية الآن تقع في مراحل الإنشاء المختلفة، ومن المفترض بدء تسليم 230 ألف وحدة سكنية تابعة لـ«سكن لكل المصريين» في بداية أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه تم طرح 17 إعلانًا منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، والإقبال متفاوت فالإعلان الأول لم يكمل 10 آلاف طلب، الآن أصحبت الإعلانات عليها 550 ألف طلب.

وتابعت، أن شكل الوحدة ومستوى التشطيب اختلف من إعلان لآخر، وهناك وحدة خاصة بشكاوى المواطنين، والتي تمكن من دراسة المشكلات وتحديدها بهدف التعامل معها وتفاديها فيما بعد، مشيرة إلى التفاعل مع الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، فضلا عن توفير خدمة الكول سنتر، وذلك بهدف التفاعل ودراسة المشكلات التي يتعرض لها المتقدمون، سواء كانت تتعلق بالتشطيب أو التسليم وغيرها من الاستفسارات التي بحاجة للتوضيح.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المتغيرات الاقتصادية الحالية أحدثت تغيرًا في سعر الوحدة بصورة نسبية، لكن هذا الأمر واكبه زيادة في الدعم النقدي التي تقدمها الدولة، موضحة أننا بدأنا البرنامج بدعم الدولة بقيمة 25 ألف جنيه لكل وحدة، لكن آخر إعلان شهد دعمًا بقيمة 120 ألف جنيه للوحدة.

الأسكان الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد وحدة سكنية الأولى بالرعاية التمويل العقاري

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