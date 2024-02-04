صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 660 ألف وحدة سكنية منذ 2014

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2014، وذلك لتوفير السكن للطبقات التي تستحق المساندة.



أضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن الصندوق في إطار تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، حيث تم الانتها من 660 ألف وحدة سكنية، من أصل مليون وحدة سكنية.



واسترسلت: هناك حوالي 230 ألف وحدة سيتم تسليمهم للمواطنين بحلول أبريل القادم، وذلك ضمن وحدات سكن لكل المصريين، متابعة: نسب الأقبال الآن أصبحت مختلفة تماما عن بداية الإعلان.



ونوهت بأن الصندوق وفر وحدة شكاوى، لتلقي كافة شكاوى المواطنين، من أجل التقرب من المواطنين والإجابة على الاستفسارات.



وشددت على أن وحدات الإسكان ليست للمتاجرة أو الاستثمار لأنها بها 5 أنواع من الدعم والأولوية للمواطنين الذين يحتاجون الوحدات، متابعة: الشروط المالية للوحدات مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات والسكن.



مضيفة: “حملات التفتيش مستمرة وحتى الان نمر على عينات وكل سنة نزود الأعداد وتم تحرير 8 آلاف محضر في 2500 شخص وحصلوا على أحكام برد الوحدة أو الحبس”.



