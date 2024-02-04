فرصتك لحجز شقتك| اعرف الإعلان الجديد لكل من الإسكان الإجتماعي والمتميز 2024

ارتفعت عمليات البحث الأخيرة من قبل المواطنين لمعرفة موعد وخطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، وتعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوع.

وفي هذا الصدد، كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5 الإعلان الـ 18.

حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق ملحق جديد للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي عام 2024 في الطرح السابق بعدد من الوحدات كاملة التشطيب في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة ولم يسحبوا جدية الحجز، وأكدت وزارة الإسكان أنه يتم في حينه الخطة الحالية هي حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات، تمهيداً لطرحها على شركات المقاولات قبل البدء فيها وعرضها على المواطنين للحجز.

قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2024 والتي تأتي ضمن الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، وسوف يجري طرحهم في الربع الأول من عام 2024 بالأخص في شهر مارس.

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

وتراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في الإعلان الـ18 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، ويمكن تحديد ذلك على حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها المحدد. يتم تقديم طلب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا من خلال موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أو التقديم من خلال مكاتب البريد المصرية.

ومن ناحية أخرى، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام المقبلة، لطرح شقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين

وعن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، كشفت مصادر بوزارة الإسكان خلال تصريحات لها، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حوار ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة عبر فضائية «النهار»، إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وفي السياق نفسه، تم الإعلان رسميا انه تم البدأ في حجز الوحدات السكنية بالطرح التكميلي شقق الإسكان المتميز 2024 في جمهورية مصر العربية يوم الأحد 28 يناير، ويستمر التقديم حتى يوم 29 فبراير 2024.

يتطلع فئة كبيرة من المواطنين والشباب الراغبين في الزواج لمعرفة موعد ورابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، وقد اعلنت وزارة الاسكان عن فتح باب الحجز في الوحدات السكنية بالطرح التكميلي شقق الإسكان المتميز 2024 يوم الأحد 28 يناير، ويستمر التقديم حتى يوم 29 فبراير 2024 المقبل، ويكون الحجز من خلال التحويل سويفت ACH تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان، وتم الاعلان رسميا انه يمكن للراغبين في حجز الشقق الدخول الي موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.

والجدير بالذكر بان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن طرح تكميلى يتضمن 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 89 و93 مترا مربعا، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة

وكانت من شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير، أن ينبغي ان يكون المتقدم لحجز الشقق شخص طبيعي مصري الجنسية، و ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة الزوج الزوجة والاولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة.

أما عن خطوات حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024، فيجب التوجه الي موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، ثم الضغط على أرغب في التقدم ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن"، وسوف تظهر امامك شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

شروط حجز الشقق والأوراق المطلوبة

وسوف نرصد لكم أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالأتي:

مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة السادات.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.

كما نرصد لكم شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالأتي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 51 عاماً، ولا يقل عن 21 عاماً.

يمكن للمتقاعدين التقديم بشرط ألا يزيد عمرهم عن 75 عامًا.

عدم استفادة أو حصول المتقدم على أي شقق تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل الوزارة.

لم يحصل مقدم الطلب على قطعة أرض تابعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقاً.

أن لا يقل راتب المتقدم للشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

يتم التقديم للوحدات داخل نفس المحافظة التي يخضع لها مقدم الطلب حسب الرقم القومي.

كما نرصد لكم الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالأتي: