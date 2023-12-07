احصل على شقة كاملة التشطيب من الإسكان بنظام الإيجار على 7 سنوات.. تفاصيل

قامت وزاره الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الماضية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بطرح مشروع جديد «الإيجار التمليكي» ، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، وتصل مدة الإيجار 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا رغب العميل المستأجر في ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل عام. حيث يتيح المشروع ، والذي يطلق لأول مره في مصر 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، لتصل إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم.



ويأتي طرح المشروع في إطار حرص الحكومه علي توفير وحدات سكنية وشقق إسكان تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة ،وقد اعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي الخاص بإطلاق مشروع تجريبي للإيجار على أن يتم ذلك من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع الأفراد وتحصيل الإيجار، وكذلك اتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتأخرين عن السداد.



مساحات شقق الإيجار التمليكي

1- مساحة 90 مترًا مربعًا، و يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.

2- مساحه 75 مترًا مربعًا ، و يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.

أسعار شقق الإيجار التمليكي

يتراوح سعر الوحدة السكنية بالإيجار ما بين 1200 جنيه - 1500 جنيه، ويتعين علي العميل أن يسدد نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري فيما يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بسداد ودعم التمويل العقاري المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، و يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط الحصول علي شقق الإيجار التمليكي

1 - أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم للحجز لا يقل عن 2500 جنيه.

2 - أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهري 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

3 - ضروره إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

4 - ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر وذلك عن طريق إجراء استعلام.

5 - أن يلتزم العميل الراغب باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

6 - في حالة تمتع العميل من استفادة سابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

7 - كما يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار والاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.



طرق سداد ثمن شقق الإيجار التمليكي

1- يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

2- في حالة حصول المواطن على راتب شهري بقيمة 2500، يسدد 25 % من الراتب الشهري أي بواقع 625 جنيه شهرياً ،أي مايعادل 156جنيه أسبوعياً .

3- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

4- يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.

5- يتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام.

6- في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً.