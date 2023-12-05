عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المدن الجديدة.. وزير الإسكان يلتقي محافظ مسقط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط - عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولى محافظة مسقط، وذلك خلال ثان أيام زيارته لسلطنة عمان.


وخلال اللقاء، تم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني فى البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

عاصم الجزار يكشف أزمة الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

عاصم الجزار: تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية


كما التقى الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له،  ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العمانى، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان محافظ مسقط التجربة المصرية مجال التنمية العمرانية إنشاء المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار

ترشيحاتنا

الكشف عن أول قرارات ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

حزب الله: تنفيذ هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يستعد لمواجهة صن داونز بتدريبات شاقة

تعرف على عدد قـ تلى الجيش الإسرائيلي خلال الجولات السابقة

الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الفلسطيني

بـ6 خطوات.. اعرف كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

طفولة ناهد فريد شوقي بين ملك الترسو و"فاطمة تعلبة".. لماذا كانت الابنة المدللة؟

يتحملون مسؤوليات الكبار.. فيديو مؤلم لأطفال فلسطينين من غزة.. شاهد

فيديو

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ