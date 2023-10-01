عاصم الجزار: تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مشروعات التنمية العمرانية هي مشروعات اقتصادية في المقام الأول، مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات التي طانت تقدم لهيئة المجتمعات العمرانية في عام 2014 كانت لا تجاوز 500 طلب.

وقال عاصم الجزار، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية، خلال هذا العام، مؤكدا أن تلك الوحدات السكنية تقع على مساحة 80 ألف فدان.

وتابع وزير الإسكان، أنه لأول مرة نتيجة توجيهات الرئيس السيسي، وصلنا لمشروع “التجلي الأعظم”، والذي سيتم افتتاحه في بداية عام 2024.

المناطق العشوائية

وأشار عاصم الجزار إلى أنه كان هناك ما يقرب من 15 مليون مواطن كانوا يسكنون في المناطق العشوائية في عام 2014.