عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة ستزيد من الدعم على الوحدة الواحدة ٣٥٪؜ فوق الدعم الحالي الموجود، متابعا: " وصلنا ل ٣٠٠ ألف طلب في الإعلان الواحد لطرح وحدات الإسكان".

وأشار " الجزار " خلال كلمته بجلسة بمؤتمر " حكاية وطن " ، إلى أن الوزارة تسعى تحسين جودة الحياة مؤشر للتنمية، وزيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء وتصل ل ٣ متر مثل الحديقة النيلية في أسوان التي سيتم افتتاحها قريبا، وزيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى فضلا عن إضافة ٥٠ فدان أخضر أمام متحف الحضارة، وحديقة الفسطاط وهي ستكون أكبر مساحة خضراء بالقاهرة.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

