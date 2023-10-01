الجزار: مشروع التجلي الأعظم يرفع عدد الزائرين لـ1.5 مليون سائح.. والافتتاح قريبا

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن خريطة التنمية العمرانية وصلت لأول مرة إلى مناطق لم تطأها مخططات التنمية أو المشروعات من قبل، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الإسكان خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن مشروع التجلي الأعظم من المقرر أن يفتتح بتشريف الرئيس السيسي أول 2024، ومن المتوقع زيادة عدد السائحين إلى 1.5 مليون سائح سنويًا بعائد 10 مليارات جنيه، مشيرًا الى أنها المرحلة الأولى التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك مراحل أخرى لهذا المشروع.

وأوضح أنه عند الانتقال للحديث عن التحدي الثاني فيما يتعلق بالفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، يوجد بعدين كمي وآخر كيفي فى تلك المسألة، إذ أن الاحتياج السنوي نتيجة الزيادة السكانية يتراوح ما بين 400 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويًا.

وتابع: «كان عندنا في 2014 عجز متراكم بـمليون وحدة، بالإضافة الى المناطق عشوائية غير المخططة والتى يقطنها 15 مليون نسمة على الأقل، وجرى وضع خطة طموحة لحل الفجوة بمؤشرات نجاح محددة، المؤشر الأول هو تقليص الفجوة العددية».

وأكمل: «من 78 وحتى 2014 جرى إنتاج 1.6 مليون وحدة سكنية وكان معظمها إسكان شباب وآخر قومي، وأنتجنا خلال الـ سنوات 1.5 مليون وحدة سكنية بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة إسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين بمستويات مختلفة وفي أماكن تخدم كل المصريين».