الإسكان: إنشاء 1.5 شقة سكنية خلال9 سنوات والقضاء على357 منطقة غير آمنة

كشف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، عدد الوحدات السكنية التي تم إنشائها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة خلال تلك الفترة بنت 1.5 مليون شقة سكنية.

وأكد وزير الإسكان، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن 2023»، أنه تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة من خلال بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشقق السكينة الشاغرة في مصر، والتي بلغ عددها حوالي 2 مليون شقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تحقيق الاستفادة منها.

ولفت إلى أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7% فقط من مساحة مصر خلال عام 2011.

ملف التنمية العمرانية في مصر

واستعرض الوزير، التحديات التي كانت تواجه ملف التنمية العمرانية، منها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني، وتدني جودة الحياة، والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من تلوث وإهدار الوقت.