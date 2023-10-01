وزير النقل: لدينا خطط لرفع كفاءة 34 ألف كيلو متر من الطرق

قالالفريق كامل الوزير، وزير النقل، لدينا تخطيط لرفع كفاءة 34 ألف كيلو متر من الطرق، مشيرا إلى أن تلك الطرق كانت تعاني من الإهمال وكانت تحتاج لرفع كفاءة.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه نعمل على تطير الطرق من مرسى مطروح والسلوم والاسكندرية، إضافة إلى أن هناك طريق من سفاجا لمرسى علم يصل إلى 1000 كيلو متر.

طرق جديدة بالكامل

وتابع وزير النقل، أن طريق الجلالة طريق جديد بالكامل، وطريق “شبرا - بنها”، والدائري الإقليمي والأوسطي، طرق جديدة بالكامل.