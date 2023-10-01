وزير النقل: تشغيل قطارات المونوريل رسميا أبريل 2024

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه لدينا قطارات إضافية للعمل، مشيرا إلى أن هناك “مونوريل شرق النيل" سيعمل في شهر نوفمبر القادم بشكل تجريبي، وسيعمل يشكل كامل في أبريل 2024.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة،أننا لا نستورد أي أتوبيس من الخارج، مؤكدا أنه لن نتعاقد على أي وحدة متحركة من خارج مصر، بحلول عام 2024 ومعظم إنتاجنا سيكون من أجل التصدير.

2 تريليون جنيه

وتابع وزير النقل، أنه تم وضع خطة لتحديث وتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات بتكلفة وصلت إلى 2 تريليون جنيه.